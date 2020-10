Roeselare wil meer mensen op de fiets krijgen

Het gemeentebestuur wil stap voor stap gaan. De komende vijf jaar wil de stad geleidelijk het netwerk van veilige fietsverbindingen uitbouwen. Schepen van mobiliteit Griet Coppé zegt dat het heel belangrijk is dat ze tegelijkertijd de wegen aanpassen. “Liever stap voor stap in samenspraak met de inwoners. We moeten ook wel de infrastructuur aanpakken. Als we enkel maar zeggen, hier is zone 30 en we veranderen niets aan de inrichting van de wegen, dan kunnen we dat heel moeilijk afdwingen. Als de politie dan voortdurend moet tussenkomen heeft dat geen zin. Het zal toch gemakkelijk een jaar duren vooraleer dit allemaal gerealiseerd is.”