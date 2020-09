Scouts Kampenhout in quarantaine in parochiezaal: "Het is hier precies een kamp"

Zij werden ondergebracht in de naburige parochiezaal. "Daar is meer comfort, met het oog op de overnachtingen. Inmiddels hebben we een douchewagen laten aanrukken en is er wifi geïnstalleerd. De leiders beginnen vandaag aan een nieuw studiejaar en moeten de lessen digitaal kunnen volgen."

De burgemeester stelt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat niemand van de groep ziek is. "De scoutsleden zijn inmiddels getest en maandag kennen we de resultaten. Bij positieve gevallen beslissen we of de betrokkenen naar huis worden gestuurd dan wel of ze nog een tijdje in hun huidige verblijfplaats moeten blijven. In principe kunnen we die beslissing opleggen, maar alles gebeurt in overleg."