SP.A stelt ultimatum: MR moet weg van onderhandelingstafel - Hoe moet het verder? Volg LIVE "Het Journaal"

In de marge van het partijbureau viel uit goede bron te horen dat de socialisten niet verder willen met de MR. Ook een oplossing om twee onderhandelaars per partij te sturen, waardoor Bouchez wat minder gewicht zou hebben, volstaat dus niet. De MR moet weg van tafel, als het van de Vlaamse socialisten afhangt.



Mathematisch kan dat. De Vivaldi-meerderheid beschikt over 86 van de 150 Kamerzetels. Zonder MR zijn dat er nog 74, geen meerderheid dus. Als CDH er bij zou komen, zoals SP.A ook wil, worden dat er weer 79. Zeg maar: een krappe maar misschien wel werkbare meerderheid.

Hét grote probleem is nu dat Open VLD niet van plan is om MR te lossen. Bij de Vlaamse liberalen is te horen dat preformateur Egbert Lachaert enkel wil verder werken als de huidige Vivaldi-meerderheid behouden blijft. "Als het project met de huidige zeven partijen niet zou lukken, dan zal Egbert zijn opdracht teruggeven", zo luidt het bij Open VLD.

Dat maakt de patstelling tussen de partijen van de twee preformateurs, Lachaert en Rousseau, compleet. Ondertussen blijft men erbij bij de MR: Vivaldi is de enige mogelijke oplossing, zo klonk het vanochtend na afloop van het partijbureau.



