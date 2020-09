Stad Antwerpen investeert 40 miljoen in gezonde maaltijden op school

De Stad Antwerpen investeert de komende vier jaar 40 miljoen euro in gezonde maaltijden, dat schrijft de krant De Standaard. "We willen inderdaad al onze kinderen in het basisonderwijs een voedzame maaltijd voorschotelen. Dit geldt voor alle onderwijsnetten in de stad", zegt schepen Jinnih Beels (SP.A) in "Start Je Dag". "Je hoeft daarbij niet meteen te denken aan de warme maaltijden in de refter. Dat kan, maar elke school kiest zelf een forumule voor een maaltijd op maat: een ontbijt, een gezond tussendoortje, verse soep of een boterham tijdens de middag."