Stad vernoemt plein naar overleden kunstenaar Panamarenko

Schepen Claude Marinower, bevoegd voor openbaar domein, is enorm tevreden: “We zijn als stad erg fier dat we een kunstenaar van die orde in ons midden hebben gehad. Het spreekt dan ook voor zich dat we hem willen eren door deze pleinen naar hem en zijn moeder te vernoemen. Bovendien was ook de buurt vragende partij. Het waren de buurtbewoners die de aanvraag deden om nét dit plein in Antwerpen-Noord te linken aan Panamerenko.”