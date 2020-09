Staking in gevangenissen tegen versoepeling coronaregels voor bezoek: vakbonden vinden het te vroeg

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, vindt de staking een spijtige zaak: “We begrijpen het feit dat het een moeilijk moment is om tot versoepelingen over te gaan wanneer de cijfers stijgen, maar net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het Gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen maar dat er ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers en hun familie dient gewaakt te worden.”

Het Gevangeniswezen wijst er ook op dat de coronapandemie tot op heden goed onder controle is gehouden binnen de gevangenismuren. Er zijn vandaag maar 14 gedetineerden die positief getest hebben op corona. Sinds maart waren het er in totaal 52, dat is 0,5 procent van het totale aantal geteste gedetineerden.

Er is sinds het begin van de pandemie ook geen personeelslid besmet geraakt door een gedetineerde. In totaal zijn er 98 personeelsleden besmet geraakt.