Start academiejaar: corona beïnvloedt studiekeuze. "Meer inschrijvingen voor opleidingen leraren en verpleegkundigen"

De UCLL ontvangt op haar campussen in Hasselt, Genk en Diepenbeek dit jaar zeker 5.500 studenten, Daarbij zouden 2.000 nieuwe studenten zitten, een stijging met 6 procent. Enkele opleidingen winnen aan populariteit, zoals de lerarenopleiding met 12 procent meer studenten en vooral het kleuteronderwijs is geliefd, met de helft meer. Ook verpleegkunde ziet zijn studenten stijgen, net als de opleiding chemie en ook de welzijnsopleidingen zijn populair.

De UCLL heeft twee belangrijke nieuwigheden, zegt directeur Marc Vandewalle: "We kunnen nu onze lerarenopleiding concentreren op onze campus in Diepenbeek, en onze welzijnsopleidingen op onze campus in Hasselt geven. We zijn bijna klaar met onze nieuwe campus in Diepenbeek waar we een hele toren voor het leercentrum hebben, en aan de andere kant een lestoren èn het gezicht van UCLL op de campus een beetje willen bepalen tegenover de campus van UHasselt."

Daarnaast zijn er nieuwe graduaatsopleidingen in technologie en in welzijn.