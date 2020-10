Stiltepad in Heuvelland te populair: “Het is het slachtoffer van zijn eigen succes”

Toerisme Heuvelland wil dat de toeristen zich spreiden en niet alleen kiezen voor het Stiltepad in Westouter. Jork De Wit van eethuis De Zwaan begrijpt die oproep niet. “Want ze hebben zelf de hele zomer het Stiltepad gepromoot! Ze zijn eigenlijk het slachtoffer van hun eigen succes geworden. Op zondag is er wel wat overlast. Er is te weinig parking en het is vaak heel druk. Het is natuurlijk heel positief dat er zoveel volk naar onze streek komt. Dat komt ook door de “staycation” die gepromoot werd in tijden van corona. Iedereen wil uitstappen doen in eigen land.”



Een Limburgs koppel kwam vanmorgen vroeg speciaal voor de rust naar Westouter. “Het is gelukkig maandag nu. Wij willen echt de rust opzoeken, we hopen dat het vandaag gaat meevallen.”