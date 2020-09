Studenten trappen academiejaar op gang bij stijgende coronacijfers: "Geen zorgen over wat er in auditoria gebeurt"

En zo is cirkel rond en zijn we terug bij dat filmpje van minister Weyts. Want die sprak studenten net daarover aan: "Ik hoop dat je zou denken dat er weinig hoop en perspectief is. Toch is dat er wel degelijk. Ook in het hoger onderwijs gaan we moeten leren leven met Covid-19, zonder daarbij alle welzijn en welvaart en alles wat plezant is overboord te gooien. "