Studentenverenigingen klaar voor nieuw academiejaar: ‘We hebben er nog altijd keiveel zin in’

Cantussen en dopen zullen hoe dan ook niet door mogen gaan, maar andere activiteiten kunnen wel. “Met de eerstejaars zullen we bijvoorbeeld wandelingen maken in kleine groepjes, samen met een mentor. Dan kunnen we praten over het studentenleven en tips geven over vakken en examens. We organiseren ook de boekenverkoop, coronaproof. Mondmaskers, handgel, afstand. We denken aan alles zodat studenten veilig zijn. En als we iets gaan drinken, is dat steeds op het terras en aan tafels.”