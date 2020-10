Tot januari geen grote beurzen meer in Flanders Expo in Gent "Standhouders durven niet deelnemen uit schrik voor besmettingen"

Dat er dit jaar geen grote beurzen meer georganiseerd worden in Flanders Expo is een grote domper. Voor uitbater Easyfairs zelf, maar ook voor anderen: "Het is ook erg voor alle toeleveranciers: de standenbouwers, hostessenbureaus, catering, electriciteit, tapijtleggers, noem maar op." Maar Dirk Van Roy heeft hoop: "Ik denk dat het belangrijk is dat er een aantal grotere beurzen doorgaan, kwestie van een signaal te geven. Ik denk dat het het eerste dominoblokje moet zijn dat gaat moeten vallen." In de andere landshelft gaan de beurzen wel gewoon door. Easy Fair heeft ook in Wallonië evenementenzalen. "In Namen heb je op 8 oktober Worksave, een week later vindt in Wallonië de Bis Beurs geljkaardig aan die van Gent plaats. Dat is daar een gewoon gebeuren, dus we voelen een enorm onderscheid", legt Van Roy uit. In Nederland en Duitsland zijn de eerste beurzen al achter de rug. "