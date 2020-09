Waarom probeerde Primož Roglič de gele trui in de laatste rit van de Tour niet op Tadej Pogačar te heroveren?

Toch is het in de (relatief) recente geschiedenis gebeurd dat een aanval de laatste rit domineerde. "Dat was het geval in 1979. Niemand viel toen leider Bernard Hinault aan, hij deed dat zelf. Daarmee anticipeerde hij op een mogelijke aanval van Joop Zoetemelk, de renner meteen na hem in de rangschikking. Zoetemelk was de enige die kon reageren. Je had toen dus de situatie dat de nummers een en twee waren ontsnapt. Ze hebben toen om de ritzege gesprint, maar nadien is zoiets nooit meer voorgevallen."