Vaticaan wil de maagd Maria uit de klauwen van de maffia bevrijden

Volgens Geybels is al langer verandering op til, zowel in het Vaticaan als in Italië. "Vroeger klommen maffiosi op tot de hoogste rangen van de Banco Ambrosiano (de bank van het Vaticaan die in 1982 ten onder ging, red.), maar begin jaren 90 sprak paus Johannes Paulus II zich uit tegen de maffia. Hierop vond een aanslag plaats op Sint-Jan van Lateranen, de kerk van de paus zelf."

"Ook aan de basis vindt een kentering plaats. Enkele dagen geleden is in Palermo de dood van Pino Puglisi herdacht, een priester die straatkinderen uit de handen van de maffia probeerde te houden en die daarom is vermoord. In Caserta in het zuiden, dat is de plaats der plaatsen van de maffia, heeft een andere priester een beweging tegen precies die maffia opgericht. De banden worden dunner en dunner."