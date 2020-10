Visvijver in Kalmthout staat gevaarlijk droog: "Dringend een definitieve oplossing nodig voor de vissen"

Door het droge weer staat het waterpeil in een visvijver in Kalmthout enorm laag. Het is niet de eerste keer, want ook vorig jaar kwamen de vissen daar al in de problemen. De vissen moeten nu verhuizen want andere oplossingen helpen niet, zegt schepen van Dierenwelzijn Sandra Hoppenbrouwers (CD&V). "In de toekomst moeten we dit probleem structureel oplossen."