Vlaamse overheid compenseert maar helft van gekapt bos: "Onaanvaardbaar dat mijn voorgangers dit lieten gebeuren" 

Uit de cijfers van het boscompensatiefonds blijkt dat de Vlaamse overheid 990 hectare bos moest heraanplanten in de afgelopen regeerperiode. Daar is maar 490 hectare effectief van aangeplant. "Er is gekapt en niet gecompenseerd in die periode", zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).

Wie bos kapt in Vlaanderen moet dat sinds 2002 namelijk compenseren. Ofwel door het gekapte bos zelf weer aan te planten of door een bedrag te storten naar het boscompensatiefonds waarmee Vlaanderen dan nieuw bos kan planten.