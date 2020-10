Zwevegem wil kordaat reageren na doodgereden kind: “We maken sneller fietsstraten”

Het meisje verongelukte onderweg naar school. Ze kwam met haar fiets onder een vrachtwagen terecht toen die haar wou inhalen. In een fietsstraat mag je fietsers niet inhalen. Zwevegem had al plannen om van verschillende straten fietsstraten te maken. Maar die hebben volgens het gemeentebestuur vertraging opgelopen door corona.

Burgemeester Marc Doutreluingne wil nu sneller een oplossing. “Normaal was er inspraak van de buurtbewoners voorzien. Dat kan nog altijd, maar het moet wel sneller kunnen gaan. Ik stel voor dat die bewuste straat snel als fietsstraat wordt ingericht en dient als testcase.”

Nog tot 17 uur is de Bekaertstraat in Zwevegem afgesloten voor het verkeer zodat de scholieren en de buurtbewoners op een veilige manier het rouwhoekje kunnen bezoeken dat is ingericht op de plek waar het meisje verongelukte.