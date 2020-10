100 x Congo in het MAS: "Wij zijn onszelf nog aan het zoeken"

"Mijn mama heeft me aangeraden om aan deze tentoonstelling mee te werken en te komen kijken", zegt Emmanuel Ogbebor. Zijn moeder is geboren in Congo en kwam naar hier als studente. "Ze zag dat ik naar mezelf aan het zoeken was. Ik mis aanknopingspunten. Ik wil weten van waar ik kom en wat mijn geschiedenis is. Op school leerden we alleen over de Westerse geschiedenis en keken we naar Afrika met een Westerse bril. Ook mijn moeder leerde in Afrika meer over België dan over haar eigen land."

"En ik wil ook wel meer weten over zijn geschiedenis", zegt Emmanuels vriendin Louna Gonzalez-Carrera. "Mochten we later samen kinderen krijgen, is dat ook hún geschiedenis."

Het beeld dat hen het meeste aantrok, is er één van een moeder met een kind: "Ik ben zelf vooral opgevoed door mijn moeder. Maar daarnaast heeft de afgebeelde vrouw ook scarificaties (littekens die als versiering op de huid zijn aangebracht, red.). Mijn vader was van Nigeria en hij had er ook zo één. Zo herkenden mensen uit dezelfde regio mekaar."