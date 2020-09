15 scoutsleiders Kampenhout testen negatief op corona, maar nog niet uit quarantaine

De scoutsleiding zit al sinds donderdag in quarantaine, nadat iemand van hen contact had gehad met een besmet persoon. De scoutsleiding was in het plaatselijke scoutslokaal samengekomen om de startdag van zondag voor te bereiden. "Eén van hen kreeg donderdag van zijn vriendin te horen dat ze besmet was en keerde huiswaarts", zegt burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester). "We hebben daarna beslist om de leidingsgroep samen te houden. Voor sommige mensen is het ook niet zo evident om thuis in quarantaine te gaan, als ze bijvoorbeeld dicht bij hun grootouders wonen."