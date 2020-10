190 jaar oude lindeboom gekapt in Bierbeek: "De boom was een begrip in de gemeente"

"We hebben de boom vandaag voorzichtig neergehaald omdat we hem in zijn geheel willen behouden", vertelt de burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst (CD&V). "We denken eraan om er nog iets mee te doen. We zouden er bijvoorbeeld sculpturen kunnen uitzagen, om toch nog iets over te houden van onze lindeboom. We hebben contact gehad met boomkunstenaars en zij gaven ons de raad om er iets van te maken voor binnen omdat het hout niet geschikt is om buiten te bewaren."