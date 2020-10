29 coronabesmettingen vastgesteld in Niels woonzorgcentrum

"Opmerkelijk was dat, op 1 persoon na, niemand zich ziek voelde", zegt Nele Van Broekhoeven, directeur van woonzorgcentrum Maria Boodschap. "Gelukkig blijft het, als er al sprake is van symptomen, beperkt tot lichte verkoudheidsklachten. Zo zie je maar hoe het virus bijna onzichtbaar rondgaat."

De 16 bewoners die positief testten, zitten in kamerisolatie. De 13 besmette personeelsleden zijn in thuisquarantaine geplaatst. Het woonzorgcentrum besliste om de positief geteste bewoners niet te verhuizen naar een afzonderlijke COVID-afdeling. "Daar hebben we sowieso geen plaats voor, maar we hadden ook het geluk bij een ongeluk dat bijna alle gevallen zich op dezelfde afdeling en verdieping bevinden", stelt Van Broekhoven. "Omwille van het psychologisch welzijn hebben we hen in hun eigen kamer in isolatie geplaatst. Een afzonderlijke verzorgingsploeg komt bij hen langs, uitgerust met beschermingspakken."

De bewoners die negatief testten, mogen nog wel bezoek ontvangen. Er volgt deze week wel nog een tweede ronde van testen, specifiek bij de bewoners van dezelfde afdeling als de eerste positieve gevallen.