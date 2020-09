"Hij kan het dan toch": niks dan lof over koning Filip als koning van de 21e eeuw, in aflevering 4 van Canvas-docu

“Dus zegt iedereen, laten we de boel maar rustig betijen, en als dat de prijs is die we ervoor moeten betalen, let it be. Ook al is dat natuurlijk een totaal gedateerd archaïsch gegeven. Nu, als koning Filip erin slaagt om iedereen door één deur te krijgen, dan verzekert hij niet alleen het voortbestaan van België, maar ook van zijn familie, want dan hebben die nog wel een paar generaties werk om dat bij mekaar te houden.”

