Allemaal Amerikaan: oog in oog met Marie Farmer

Ze is 21 jaar en studeert verpleegkunde. Ze is geboren en getogen in Spartanburg in South Carolina. Haar droom is om te werken op de dienst spoedgevallen. Maak kennis met Marie Farmer.

Ze zat op een terrasje koffie te drinken toen ik haar aansprak om haar verhaal te vertellen. Ze had weinig overtuigingskracht nodig, ze leek daar te zitten vol zelfvertrouwen. Marie leeft alleen, op een kleine flat. De belangrijkste dingen in haar leven zijn haar familie en haar vrienden uit de kerkgemeenschap.

Ze is nog jong maar droomt van een eigen gezin, een goede man, en enkele kinderen. Het eenvoudige leven in het Zuiden van de VS. In Spartanburg is het nooit echt koud, 12 graden is het koudste punt van het jaar. Die warmte zit ook in haar dromen over menselijke omgang.

Een grote carrière of een stempel drukken op de mensheid hoeft voor haar niet. Wel de warmte van een intiem netwerk van vrienden en familie. Maak kennis met een "ouderwetse" millennial in het diepe Zuiden. Oog in oog met Marie Farmer.

Bekijk hier de video: