Ammoniaklek bij fruitveiling Zellik gedicht: "Ventilatiewagen zorgt voor verluchting grote loods" 

Bij fruitveiling Belorta in Zellik bij Asse, was er vanmorgen een ammoniaklek. Bij slijpwerken op het dak werd per ongeluk een leiding geraakt. De dakwerkers hebben zichzelf meteen in veiligheid gebracht en de veiling is ook ontruimd. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het lek te dichten, en dat heeft een tijdje geduurd: "Het lek is ondertussen gedicht en de afwerking gebeurt door een gespecialiseerde firma", zegt Alain Habils van de brandweer.