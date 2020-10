Appartementsgebouw ontruimd na brand: bewoner had frietketel laten aanstaan

In Turnhout zijn de inwoners van 14 appartementen in de Duifhuisstraat ontruimd, nadat er brand was ontstaan. Het vuur ontstond, omdat één van de bewoners op de eerste verdieping zijn frietketel had laten aanstaan terwijl hij aan het douchen was. De ketel is in brand gevlogen, maar de man kon gelukkig nog op tijd vluchten.

De bewoners van de andere appartementen werden geëvacueerd. Het appartement waar de brand ontstond, is zwaar beschadigd en het werd onbewoonbaar verklaard.