BK wielrennen in Anzegem zonder publiek, wel met vips: “Ons scenario is 9 keer veranderd”

Wielerfan en vip Joost Vandesteene is erg enthousiast. “Het eten was zeer lekker. Het gaat hier door uit liefde voor de koers. Want financieel zal dit niets opbrengen. Dankzij ons schitterend team en ons gemeentebestuur is het gelukt.”



Soete organiseert ook het vipevenement van de Textielprijs in Vichte, maar het verschil in deze coronacrisis is enorm, zegt hij. “Hier zijn we nu al 14 dagen aan het opbouwen. Voor 200 man! Niet te geloven aan wat je allemaal moet denken. Normaal doen we er 4 dagen over om het voor te bereiden voor 1.000 personen.”