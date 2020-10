Bovenop kermis ook opnieuw Roller Bike Parade in centrum van Hasselt

De Roller Bike Parade is al jaren een vaste waarde in Hasselt. Normaal zou het evenement iedere maandagavond in de zomer plaatsvinden, maar door corona werd dat uitgesteld naar vandaag en 6 oktober. Deelnemers kunnen kiezen uit een tocht van 5 of 20 kilometer. Tijdens de tocht kunnen de deelnemers genieten van muziek die door een dj wordt gespeeld op een volgwagen. "Het is een leuke manier om je passie te beleven en normaal gezien, zonder corona, is het ook een goede manier om mensen met dezelfde hobby te leren kennen", geeft een skater mee.

“Alles moet wel veilig gebeuren", zegt een medewerker van het evenement. "We registreren de deelnemers in het kader van contact tracing. Bij aankomst, vertrek en pauzes is het dragen van een mondmasker verplicht. De anderhalvemeter-regel geldt dan ook en we hebben desinfecterende sprays klaar staan.”

Op 6 oktober is er een nieuwe Roller Bike Parade.