Brand in Mols centrum voor begeleid wonen "Den Brand"

De brand ontstond in de kelder van het gebouw. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Vooral in de kelder is er veel schade, in de leefruimtes is er veel rookhinder.

De bewoners moesten geëvacueerd worden en kunnen de 2 volgende dagen niet in het centrum verblijven. Zij worden momenteel op het politiecommissariaat opgevangen tot er een definitieve opvangplaats gevonden is.