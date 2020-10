Trouwpartij loopt uit de hand in Dilbeek: burgemeester neemt extra maatregelen bij trouwplechtigheden in het gemeentehuis

Een huwelijk afgelopen vrijdagmiddag aan het gemeentehuis van Dilbeek is niet verlopen volgens de coronamaatregelen. Na de ceremonie verliet het koppel de achterkant van het gemeentehuis: "Er zijn daar dingen gebeurd die echt niet kunnen", zegt burgemeester Willy Segers. "Vrolijk ronddansen zonder rekening te houden met de regels, er werd arm in arm gelopen, veel mensen dicht bij mekaar. Dat is ook omstaanders opgevallen en er circuleren zelfs filmpjes over op sociale media. Dat kan ik niet appreciëren, ook omdat we alle koppels op voorhand in aanloop van hun huwelijk speciaal aanschrijven, om alle aanwezigen, familieleden en vrienden op coronamaatregelen te wijzen."