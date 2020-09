De formatieklok tikt: preformateurs Rousseau en Lachaert zoeken naar een uitweg uit de Vivaldi-impasse

Het is nu afwachten of dat volstaat om de gesprekken weer vlot te trekken alvorens Rousseau en Lachaert morgen op het paleis verwacht worden voor een nieuw verslag. Zoniet is de Vivaldi-coalitie in zijn huidige vorm begraven.

Mathematisch gezien zou de MR kunnen worden vervangen door het cdH, maar het is de vraag of Open VLD bereid is zonder zijn zusterpartij toe te treden tot een regering. Die piste valt niet onder de huidige opdracht van Rousseau en Lachaert.