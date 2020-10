Minister Demir wil everzwijnenplaag drastisch aanpakken: speciale jagerseenheid en wildschadeverzekering 

De minister erkent dat het everzwijn zijn plaats in de natuur heeft, maar dat de overlast tot een minimum moet beperkt blijven. Daarom moet gerichter gejaagd worden. In de zomer zou de jacht zich moeten concentreren op schadegevoelige gebieden, zoals landbouwgebieden om de dieren te verjagen naar de natuurgebieden. In de winter moet jacht gemaakt worden in het volledige leefgebied van de everzwijnen om hun aantal te verminderen.