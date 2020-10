Dringend tijd voor maïsoogst: lange dagen voor loonwerkers

De maïsvelden in ons land zijn rijp voor de oogst, maar die moet snel gebeuren. Door de warme zomer heeft de landbouw een droge periode achter de rug. De maïskolven komen in het gedrang en moeten zo snel mogelijk geoogst worden. Loonwerkers werken daardoor vele uren aan een stuk. "Maar we doen het graag en dan kan je veel verwezenlijken", vertelt Karel Van Rooy uit Vorselaar in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen