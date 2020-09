Eerste geluidsschermen Oosterweelproject geplaatst in Zwijndrecht en Burcht

In totaal komen er geluidsschermen over een traject van bijna 5 kilometer langs de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke. Er komen ook nog geluidsbermen. Naast de schermen komt er ook een geluidsarm wegdek en zullen automobilisten er maar maximum 90 kilometer per uur mogen rijden. Dat alles zou het geluid moeten verminderen met 10 decibel.

"De geluidsschermen zijn van glas, en ze zijn maar liefst 8,5 meter hoog, zegt Bart Van Camp van Lantis. "Dat is een bewuste keuze, want uit onderzoek blijkt dat dat nodig is om het geluid goed te dempen. De evolutie op het vlak van geluidsschermen staat nooit stil. Deze schermen zijn in niets te vergelijken met de allereerste schermen die volledig uit beton werden gemaakt."