Ellen DeGeneres start nieuwe seizoen van haar talkshow met excuses: "Ik heb ook mezelf teleurgesteld"

"The Ellen DeGeneres Show", de dagelijkse talkshow van actrice en comedienne Ellen DeGeneres (62), is bijzonder populair in de Verenigde Staten. Ook Ellen zelf is een publiekslieveling. In de gesprekken met haar bekende en onbekende gasten toont ze zich genereus en empatisch, in haar praatje aan het begin en einde van het programma spreekt ze verbindende taal. "Be kind, wees lief voor elkaar", daarmee sluit ze elke show af.