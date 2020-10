Enkelingen verstoren veilig georganiseerd studentenfeest bij start academiejaar Uhasselt

De feestelijke opening van het nieuwe academiejaar voor de Limburgse studenten, de traditionele Student Take Off, gaat ook dit jaar door. Maar wel in een aangepaste versie. Er komt geen groot feest op het Dusartplein in Hasselt, maar wel een aantal kleinere op de verschillende studentencampussen. Schepen van jeugd in Hasselt, Habib El Ouakili: "Wij brengen de Student Take Off dit jaar tegelijkertijd naar de hogescholen UCLL, PXL en de Uhasselt om een grote samenkomst in het centrum van Hasselt te vermijden. De optredens op de scholencampussen gaan ook beperkt zijn in tijd. En ook het aantal deelnemers is beperkt, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen."

De Student Take off is dit jaar op 7 oktober