Neurologen en neurochirurgen van het UZ Gent hebben als eersten in de Benelux een nieuwe behandeling uitgetest voor epilepsie. Op de schedel, net onder de huid, wordt een elektrode ingeplant, die heel gericht kleine elektrische pulsen naar de hersenen stuurt, om aanvallen van epilepsie te stoppen of te voorkomen. Toch even waarschuwen voor de reportage, want we tonen ook beelden van de operatie.