EU-voorzitter Charles Michel in quarantaine na nauw contact met een coronapatiënt, EU-top uitgesteld

Hoe zit het nu met die quarantaineregels? Dit zegt het wetenschappelijk instituut Sciensano.

Als je positief test of als je ziek bent, wordt er gevraagd om minstens 7 dagen in isolatie te gaan. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. Dat verklaart de duur van de isolatie.

Als je een nauw contact gehad hebt met iemand die positief getest heeft of als je in een rode zone was, moet je 14 dagen in quarantaine. Je bent dus (nog) niet ziek en vertoont (nog) geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je dus nog ziek zal worden. Die zogenoemde incubatieperiode duurt 14 dagen, dat verklaart ook de duur van de quarantaine. Als je twee negatieve testen hebt (en de laatste test is 9 dagen na de laatste blootstelling aan een risicocontact), mag je de quarantaine vroegtijdig stopzetten. Er moeten wel vijf dagen zitten tussen de twee testen.

