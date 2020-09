Ergste ochtendspits sinds 12 maart en daar zit volgens Frank Deboosere "erwtensoep" voor iets tussen

Het is/was vooral in het noorden en het westen van het land vanochtend schrikken: lokaal hing een dichte mist met een zichtbaarheid van 50 meter of minder. "Dat is gewoonweg erwtensoep", omschrijft onze weerman Frank Deboosere.



"Het is rustig weer door weinig drukverschillen. De mist zal geleidelijk aan oplossen. Lokaal kan dat duren tot de middag of het begin van de namiddag. Daarna is het opnieuw aan de zon", aldus Deboosere. En van die zon kunnen we maar best genieten.



