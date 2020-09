10 procent minder auto's in Gent en meer "schone" auto's dankzij lage-emissiezone

De Gentenaar schakelt ook over op auto's die minder vervuilen. "Het is zeer duidelijk dat de invoer van de lage-emissiezone de "verschoning" van de auto's versnelt. 2 jaar geleden was 65 procent van de auto's in het stadscentrum een model dat weinig vervuilt, ondertussen is dat al 83 procent", weet Heyse. Die vergroening is ook merkbaar in de rest van het Gents grondgebied, al is de stijging daar minder groot dan in het centrum.

"Ik ben er zeker van dat onze slooppremie daartoe heeft bijgedragen, want die werd 736 keer aangevraagd", zegt de schepen nog. De slooppremie is een bedrag dat mensen kunnen krijgen als ze hun vervuilende auto laten vernietigen, om over te schakelen op een minder vervuilend exemplaar. Het stadsbestuur heeft beslist om die premie te verlengen tot eind dit jaar.