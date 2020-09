De Amerikaanse stad Chicago heeft af te rekenen met een golf van geweld. Vorig weekend waren er 45 schietpartijen met 9 doden. Het weekend ervoor vielen er 12 doden bij 51 schietpartijen. En dit gebeurt allemaal buiten het centrum, in de arme, zwarte buitenwijken. Wat is er aan de hand in Chicago? Björn Soenens maakte er een reportage over.