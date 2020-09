Nieuwe app "Handycab" boekt taxi voor mensen met een beperkte mobiliteit in Brussel

Vandaag begint de Week van de Mobiliteit, en dat is een mooie gelegenheid om allerlei initiatieven in de schijnwerpers te zetten. Omdat iedereen mobiel moet kunnen zijn, is Brussels minister-president Rudi Vervoort blij met de lancering van een nieuwe dienst door de taxisector, die in de eerste plaats gericht is op personen met een beperkte mobiliteit.