Honderden walvissen gestrand bij Tasmanië, reddingswerkers proberen ze in allerijl te redden

De grienden liggen verspreid over een groot gebied. Veel dieren bevinden zich in ondiep water en op relatief ontoegankelijke locaties. Sommige zijn waarschijnlijk ook te groot om te kunnen verplaatsen (grienden kunnen tot 7 meter lang worden en tot 3.000 kg wegen). "We gaan moeten selecteren", zegt bioloog Kris Carlyson. "We gaan proberen om de dieren met de beste kansen als eerste te redden."

De reddingswerkers kijken daarvoor in eerste instantie naar dieren die het dichtst bij diep water liggen. Ze zijn er tot nu toe in geslaagd om 25 dieren naar open water te begeleiden. De redding zal meerdere dagen in beslag nemen. Van eerdere missies weet Carlyson dat gestrande grienden drie tot vier dagen kunnen overleven, en de meeste dieren leken volgens hem in goede gezondheid.

Een volledige beoordeling van alle gestrande walvissen wordt later vandaag verwacht. De overheid maant het grote publiek aan om weg te blijven, er zijn genoeg helpers.

