Horecaterrassen in Diest opnieuw kleiner: "Woensdagmarkt komt terug naar het centrum" 

Door de terrassen tijdens de coronacrisis groter te maken konden klanten voldoende afstand bewaren. De Grote Markt werd tijdelijk een woonerf, en daar mag het verkeer niet sneller dan 20 km per uur, en voetgangers mogen er dan op de weg stappen. Maar de regel wordt nu teruggeschroefd en de terrassen moeten weer naar hun oorspronkelijke grootte. Er is daarover overleg geweest met horeca-uitbaters. Zo kan de woensdagmarkt ook weer terugkeren naar het centrum van de stad.

“De markt moest terugkomen naar het centrum, en daar is de horeca tevreden mee, want nu krijg je terug de oude situatie van voor de coronacrisis", zegt schepen van Diest Maurits Vande Reyde. "Mensen kruipen nu ook al makkelijker binnen nu de avonden al wat frisser worden. Maar de horeca kan het terug doen met de beschikbare ruimte. Het is dus een goede zaak dat de woensdagmarkt terugkomt naar het centrum.”

Sinds zondag wordt het centrum van Diest erkend als een fietszone, en dus past het stadsbestuur ook het reglement voor de terrassen aan.