Houthalen-Helchteren heeft het hoogste aantal coronabesmettingen in Limburg: "We moeten dit stabiliseren"

De voorbije 2 weken zijn er 67 besmettingen bijgekomen in Houthalen-Helchteren. Burgemeester Alain Yzermans (SP.A) denkt dat het te maken heeft met de start van het schooljaar. "We hebben een 4-tal scholen waar 1 of 2 besmettingen zijn vastgesteld, zowel in het lager als in het middelbaar onderwijs. En er waren besmettingen binnen 3 families verspreid over de ganse gemeente." Maar de burgemeester relativeert de cijfers ook, want de voorbije dagen is er een lichte dalende trend. "We hopen dat de cijfers dus ook zullen stabiliseren."