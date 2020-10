KFC Witgoor Sport in Dessel klaagt quarantaineregels aan: "Dit ruikt naar competitievervalsing"

Vorig weekend moest KFC Witgoor Sport de match tegen KFC Nijlen annuleren. Twee weken geleden kreeg de voetbalclub namelijk te horen dat één van de spelers positief getest was op corona. Uit voorzorg is de hele ploeg getest en in quarantaine geplaatst. Nog één andere speler bleek daarbij besmet. "Volgens het wedstrijdreglement mogen we een wedstrijd annuleren als er minstens vijf spelers of twee doelmannen in quarantaine zitten", vertelt sportief verantwoordelijke Jens Cuypers in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen.