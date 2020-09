Kleuter vindt menselijk bot in speeltuin in Ravels: "Plots had ik door dat mijn dochter geen gewone tak vasthad"

"Mijn dochters en ik waren gisteren na schooltijd nog even blijven hangen in de speeltuin naast de kerk in Ravels", vertelt Aster Michiels in "Start Je Dag". "Mijn oudste dochter had een stok gevonden naast de glijbaan. Daar heeft ze de hele tijd mee gespeeld. Mijn jongste dochter van 1 wilde die stok zelfs in haar mond steken, iets wat ik sowieso best vies vind. Toen gingen we naar huis en de stok moest mee van mijn dochters. Ik legde hem naast me op de passagierszetel en ik bekeek de tak aandachtig. Die zag er wel zeer zeer elegant en poreus uit. Toen besefte ik ineens: oh nee deze stok komt niet van een boom."