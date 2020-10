Diepenbekenaar Kobe (22) en drie vrienden proberen wereldrecord “escaperooms uitspelen in 24 uur” te verbreken

Op 3 oktober om 7 uur ’s morgens zullen Kobe, Rob, Lieze en Pieter-Jan een poging doen om het wereldrecord “het meest uitgespeelde escaperooms in 24 uur” te verbreken. Dat kan niet van de ene op de andere dag, ze oefenen redelijk veel. “We trainen momenteel in Brussel”, vertelt Kobe. “Het wordt nog spannend, want we zijn nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Het doel is uit te breken uit 23 of 24 escaperooms.”