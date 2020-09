Coronalockdown veroorzaakt grotere leerachterstand bij jongeren dan verwacht

Wat juf Jerien ervaart in haar klas wordt bevestigd in de studie van de KU Leuven, die er op vraag van de katholieke onderwijskoepel is gekomen. De studie vergelijkt de resultaten van de interdiocesane proeven bij leerlingen van het zesde leerjaar van de voorbije zes jaar. De leerachterstand blijkt aanzienlijk.

"De leerachterstand op wetenschap en techniek is het grootst. Daar zien we dat het effect oploopt tot zelfs meer dan een half schooljaar leerachterstand, gevolgd door Nederlands, Frans en wiskunde. Voor Mens en Maatschappij vinden we geen leerachterstand ten opzichte van de voorbije schooljaren", zegt onderwijseconoom Kris De Witte.



