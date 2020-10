10.000 jobs in logiessector dreigen verloren te gaan

"Jeugdverblijfcentra blijven het moeilijk hebben omdat de middelbare scholen niet op bos- of zeeklassen mogen", zegt Mattie Vandemaele van Kojeva, de koepel van jeugdverblijfscentra. "Ik denk dat het goed zou zijn om vanaf nieuwjaar opnieuw jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs toe te laten. Dan kunnen we meer omzet halen, anders moet er financieel gecompenseerd worden of er dreigen heel wat huizen in de problemen te komen."

Ook de grote vakantiewoningen houden het hoofd nauwelijks boven water. "We halen 0 euro omzet", zegt Niek Benoot van Cottage De Vinck in Ieper. "Alles ligt stil sinds maart. Er mogen maar 10 personen in het vakantiehuis logeren en wij hebben plaats voor 18 mensen, want we hebben 9 dubbele kamers. De komende maanden zijn er veel annulaties omdat opa en oma het niet meer zien zitten om met de hele familie te komen. B&B's met 9 kamers zijn wel open, waarom zouden wij dat niet mogen? We kunnen in de gemeenschappelijke ruimtes ook afstand bewaren net zoals in een hotel of B&B."