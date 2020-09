Hoe zit het intussen met de luchtkwaliteit tijdens corona? "Bonus is zo goed als weggesmolten"

Het BIRA heeft satellietgegevens op langere termijn vergeleken om een goed beeld te krijgen. "In maart-april 2020, tijdens de strenge lockdownfase in Europa, werden in grote steden in Spanje, Italië en Frankrijk zeer sterke afnames geregistreerd in de satellietwaarnemingen van NO 2 (in de grootteorde van 40-50%), en gematigde afnames (in de orde van 20%) in Belgische steden zoals Brussel en Antwerpen)."

"De belangrijkste reden is goed geïdentificeerd: het autoverkeer, een van de belangrijkste bronnen van stikstofoxiden (NO en NO 2 ), is tijdens de eerste fase van de lockdown drastisch verminderd", zegt het BIRA nog.

Atmosfeerwetenschapper Maite Bauwens van het BIRA zegt dat we sterkere trends zagen in zuidelijke steden zoals Milaan en Madrid, wellicht omdat de lockdownmaatregelen daar nog iets drastischer waren. "Voor België liggen ze in de lijn van wat we in Duitsland en Engeland zagen."