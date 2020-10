Matthieu Bonne wordt ereburger van Bredene

Bredenaar Matthieu Bonne beklom bergen, zwom het Kanaal over en was deelnemer aan het programma "Kamp Waes". Zijn laatste straffe prestatie dateert van vorige week: toen zwom hij als eerste de kustlijn van 67 km af. Daarom besliste de gemeenteraad om hem de titel van ereburger toe te kennen.

Gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier (SP.A) wees op de uitzonderlijke prestatie van Bonne: "Als wij 1 uur in het zeewater liggen, zijn we helemaal verrimpeld. Matthieu heeft maar liefst 23 uren in zee gezwommen. Hij heeft veel lof gekregen voor die prestatie. Bovendien zet hij zich in voor een goed doel. Met zijn record zamelde Bonne geld in voor Make-a-wish. Hij is nog maar 27 maar met zijn uitzonderlijke sportprestaties zet hij Bredene op de kaart." Onder meer comedian Piv Huvluv en voetballer Brandon Mechele zijn al ereburger van Bredene.

Hij werd ook in de bloemetjes gezet door Westtoer, de West-Vlaamse toeristische dienst. "Hij bracht met zijn krachttoer onze kust heel origineel in beeld", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Hij kreeg een mand met West-Vlaamse streekproducten en een cheque van 250 euro voor Make-a-wish.